Андрей Мартемьянов: "Больших претензий к команде нет"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Ладой" (4:1)остался доволен игрой команды. По словам наставника, можно отметить боевой дух.

​– Команда показала хорошую и качественную игру в обороне, неплохо действовал Метсола, цитирует Мартемьянова пресс-служба "Амура". - Знали, что "Лада" – хорошо организована, бьется с первой до последней минуты и не уступает практически никому. Поэтому готовились к тяжелой игре. Спасибо парням, что терпеливо отыграли многие моменты и хорошо контратаковали, все-таки отрадно, что забивали голы с "пятака". Хотелось бы также отметить боевой дух, который в прошлой игре у нас отсутствовал. Больших претензий к команде нет.

