Андрей Мартемьянов: "Автомобилист" провалил второй период, будем разбираться, что случилось"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов определил причину поражения от ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Первый период играли по заданию. Ожидали, что будет серьезный напор, и выдержали его. А вот второй период мы провалили. Спасибо вратарю за то, что он оставлял нас все время в игре.

Огромные претензии по игре в атаке. Очень мало было бросков в завершающей стадии. Будем разбираться, что случилось.

- "Автомобилист" мало забивает большим командам, есть ли опасения насчет этого перед плей-офф?

- В плей-офф до больших команд еще дойти надо. В сезоне были такие игры, когда соперник плотно перекрывал наших снайперов. Мало лезут на пятак, мало навязывают борьбу. Возможно, парни психологически устали. Сезон напряженный, где-то даем им отдохнуть.

- C чем связана ошибка Торченюка? Концентрацию потерял?

- Я бы не сказал, что она была роковой. Она случилась в начале матча, вся игра была впереди. Конечно, он переживал этот момент. Но я бы не сказал, что она сильно повлияла. Многим ребятам я благодарен за проявленную самоотдачу. (Владислав Уткин)

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