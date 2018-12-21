Андрей Мартемьянов: "Автомобилист" на 100 процентов выполнил игровое задание"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Торпедо" (5:1) отметил, что команда основательно готовилась к матчу и изменила привычную схему подготовки к игре.

- Сегодня команда практически на 100 процентов выполнила игровое задание, - цитирует "РИА Новости" Мартемьянова. - Хотел бы сегодня отметить обоих вратарей. Несмотря на то что вратарь соперника пропустил пять, он держал команду в игре практически до самого конца. К матчу готовились основательно, немного поменяли подготовку, команда была на ходу. Понравились движение и самоотдача.

Немного не удовлетворило, что после пропущенной шайбы сбились на неправильную игру, действовали анархично. Но молодцы, что потом забили еще, поймали соперника на контратаках. "Торпедо" ничего не осталось, кроме как идти вперед, чтобы сравнять счет, а мы использовали шансы.