17:08 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Мартемьянов: "Атакующие действия "Амура" настраивают на оптимистичный лад"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Амура" Андрей Мартемьянов после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Медвешчаком" (4:2) отметил, что игроки команды продемонстрировали прекрасную самоотдачу, оставив на площадке все свои силы. По словам специалиста, атакующие действия хабаровчан настраивают на оптимистичный лад.

– Игра была очень хорошей, интересной для болельщиков, – приводит пресс-служба "Амура" слова Мартемьянова. – Тяжелый выдался матч. Нам очень была нужна победа. Рад, что мы ее добились. Атакующие действия команды настраивают на оптимистичный лад. Спасибо игрокам за самоотдачу, оставили на поле все, что могли. 

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=uri4ttXUTaQ

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