Андрей Мартемьянов: "Атакующие действия "Амура" настраивают на оптимистичный лад"

Исполняющий обязанности главного тренера "Амура" Андрей Мартемьянов после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Медвешчаком" (4:2) отметил, что игроки команды продемонстрировали прекрасную самоотдачу, оставив на площадке все свои силы. По словам специалиста, атакующие действия хабаровчан настраивают на оптимистичный лад.

– Игра была очень хорошей, интересной для болельщиков, – приводит пресс-служба "Амура" слова Мартемьянова. – Тяжелый выдался матч. Нам очень была нужна победа. Рад, что мы ее добились. Атакующие действия команды настраивают на оптимистичный лад. Спасибо игрокам за самоотдачу, оставили на поле все, что могли.