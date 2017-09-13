Андрей Мартемьянов: "Амур" сражался до конца и в конце концов добился результата"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов отметил, что его команда сражалась до конца в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:3 Б) и была за это вознаграждена. Он также добавил, что остался доволен содержанием игры.

– Думаю, болельщикам игра понравилась, спасибо им за атмосферу. В самоотдаче и выполнении игрового задания упрекнуть ребят не в чем, они молодцы, – приводит "Р-Спорт" слова Мартемьянова. – Парни сражались до конца и в конце концов добились результата. Да, были моменты отрицательного плана, но содержанием игры я доволен.

Горшков вписался в игру команды. Полтора периода, возможно, они находили свои связи, а потом вошел в игру. Долго взаимопонимание им искать не надо, в следующей игре это звено должно проявить себя еще больше.

Отметим, что для хабаровчан этот проигрыш стал четвертым подряд.