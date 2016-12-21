Андрей Мартемьянов: "Амур" рук не опускает, будем биться до конца"

Исполняюший обязанности главного тренера "Амура" Андрей Мартемьянов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Югры" (1:3) отметил, что бедой хабаровчан являются вторые периоды. По словам специалиста, игроки рук не опускают и будут биться до конца.

– По самоотдаче к трем пятеркам претензий практически нет, - приводит пресс-служба "Амура" слова Мартемьянова. - Эмоции сегодня игроков перехлестывали, хоккеисты вышли заряженными на борьбу за 6 очков. Второй период "Амур" проиграл по делу. Постарались переломить ход игры, но где-то не хватило свежести. После первого периода чуть-чуть подсели. Беда "Амура" – вторые периоды. Рук не опускаем. Будем биться за клуб до конца.

Мы с Мисхатом Фахрутдиновым проработали вместе большое количество времени. За один день что-то изменить практически невозможно. Понравилась игра дебютантов. Надеюсь, со временем ситуация изменится к лучшему.