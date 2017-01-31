Андрей Мартемьянов: "Амур" не опускает рук, и это очень радует"

Исполняющий обязанности главного тренера "Амура" Андрей Мартемьянов после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Авангардом" (4:2) отметил, что команде удалось вырвать победу благодаря самоотверженным действиям всей команды. Специалист также добавил, что положительно относится к предложению бывшего президента КХЛ Александра Медведева о возобновлении турнира "Кубок надежды".

– Выходя на матч, знали, что наш соперник очень силен, – сказал Мартемьянов. – Мы провели очень впечатляющую выездную серию. Знали, что "Авангард" будет биться "от ножа", так оно и случилось. Соперник бился до конца, но наши парни сражались как могли, неплохо сыграли в обороне, хотя ошибки и были, вырвали победу. Мы довольны. Спасибо ребятам, что рук не опускают, работают. Это вселяет определенную уверенность, будем работать до конца.

– Александр Медведев подал идею о возобновлении турнира "Кубок надежды". Ваше отношение к этому?

– Положительное. Слишком рано заканчивают сезон команды, не попавшие в плей-офф. А игровая практика нужна. Особенно тем, кто на подходе, молодежи. Тренировками игру не заменишь. (Анна ЛЕВЧЕНКО)