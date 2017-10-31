Андрей Мартемьянов: "Амур" играл от ножа в матче против одной из сильнейших команд КХЛ"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов поблагодарил команду за победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (3:1). По словам специалиста, хабаровчане скованно начали встречу, но потом сумели скинуть с себя напряженность.

– Играли с одной из сильнейших команды лиги, дисциплинированной, мастеровитой, – приводит пресс-служба казанцев слова Мартемьянова. – В первом периоде чувствовалось скованность. Затем ребята смогли скинуть с себя напряженность и показать хоккей, который нравится зрителям. Много борьбы, много играли в меньшинстве. Спасибо парням, они выстояли в сложной ситуации. Играли "от ножа".

– Было большое количество запросов в зону соперника. Это специальная установка, памятую курьезный гол в матче в Казани?

– Это стратегия игры – нужно было делать максимальное количество вбрасываний в зоне соперника. Особенно, когда выигрывали в счете, старались переместить игру от своих ворот.