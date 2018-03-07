16:34 | Хоккей — КХЛ

Андрей Мартемьянов: "Амур" играл на результат. Мы добились желаемого"


Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после третьего матча серии плей-офф КХЛ против "Ак Барса" (4:1) отметил, что его команда проявила самоотверженность. Специалист также добавил, что дальневосточники добились желаемого.

– Команда проявила самоотверженность, мужество, – цитируют "РИА Новости" Мартемьянова. – Команда играла на результат. Мы добились желаемого. Готовимся к следующему матчу.

Напомним, что счет в серии - 2:1 в пользу "Ак Барса". Четвертая игра пройдет 8 марта в Хабаровске.

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https://rsport.ria.ru/hockey/20180307/1133731244.html

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