Андрей Мартемьянов: "Амур" играл на результат. Мы добились желаемого"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после третьего матча серии плей-офф КХЛ против "Ак Барса" (4:1) отметил, что его команда проявила самоотверженность. Специалист также добавил, что дальневосточники добились желаемого.

– Команда проявила самоотверженность, мужество, – цитируют "РИА Новости" Мартемьянова. – Команда играла на результат. Мы добились желаемого. Готовимся к следующему матчу.

Напомним, что счет в серии - 2:1 в пользу "Ак Барса". Четвертая игра пройдет 8 марта в Хабаровске.