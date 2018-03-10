Андрей Мартемьянов: "Амур" бился до конца, я горжусь своими ребятами"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после пятого матча серии плей-офф КХЛ против "Ак Барса" (1:2) отметил, что все игры были боевые, за исключением первой встречи. Специалист также подчеркнул, что гордится своими подопечными.

– Соперника поздравляю с выходом в следующий раунд, - цитирует пресс-служба "Ак Барса" Мартемьянова. - Все игры были боевые, за исключением первого матча. Неплохо мы играли в обороне. Ошибки, которые допустили, соперник моментально использовал: за доли секунды. Мы получили хороший опыт. Команда билась до конца, я горжусь своими ребятами.

– У вас заканчивается контракт с "Амуром". Что думаете о своем будущем?

– На счет предложений ничего не знаю. Этим у меня занимается агент, но мы договорились, что до конца серии ничего обсуждать не будем. Я горжусь работой всего тренерского штаба.