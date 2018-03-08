Андрей Мартемьянов: "Ак Барс" решил вопрос после наших ненужных удалений"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов после поражения от "Ак Барса" (1:3) в четвертом матче серии плей-офф отметил, что исход встречи решила игра в большинстве. Специалист расстроен, что его подопечным не удалось реализовать свои моменты при игре в неравных составах.

– Сегодня спецбригады решили исход матча, – цитирует сайт "Ак Барса" Мартемьянова. – К сожалению, мы в большинстве практически ничего не создали. Соперник решил вопрос после наших ненужных удалений. По самоотдаче претензий нет. Нам была тяжело пробиться, "Ак Барс" цепко сыграл в обороне.​