Андрей Марков: "Уровень КХЛ растет"

Защитник "Ак Барса" Андрей Марков после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали" (2:1) отметил, что руководство лиги делает все, чтобы она прогрессировала. Также он подчеркнул, что не до конца доволен своей игрой. В поединке с череповецкой командой Марков забросил одну шайбу.

- Уровень лиги растет. Это только десятый сезон, - приводит "Р-Спорт" слова Маркова. - Думаю, есть куда расти всем клубам. Руководство лиги делает все, чтобы она прогрессировала. Хотелось бы видеть побольше болельщиков. Не знаю, от кого это зависит. А так все хорошо.

Мы все еще ищем свою игру. Мы не играем на свой потенциал, который можем показывать. Нам еще много над чем нужно работать, нужно поправить определенные моменты. Это и меня лично касается. Будем работать. Мой гол? Я хотел отдать пас, но шайба удачно попала в конек соперника, отскочила в ворота.

Я редко доволен своей игрой. Я знаю, что допускаю ошибки, но хоккей без ошибок не бывает. Сезон длинный, если над этим зацикливаться, то… Буду делать выводы, буду стараться не делать этих ошибок и прибавлять от матча к матчу.