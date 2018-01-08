Андрей Марков: "Почему, когда судья говорит тебе нечто неприемлемое, его не штрафуют?"

Защитник "Ак Барса" Андрей Марков остался недоволен работой арбитров на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (3:2). Напомним, что в этой встрече хоккеист получил 10-минутное удаление.

– У нас было хорошее начало матча, удался первый период. Но во второй 20-минутке сбавили обороты. "Спартак" завладел инициативой, а мы насобирали ненужные удаления. Неудивительно, что в этих условиях позволили сопернику сравнять счет, поскольку играли против очень хорошей команды. "Спартак" создает очень много моментов, держит шайбу. Игра была нелегкой.

– Вы упомянули удаления в "Ак Барсе". Можете разобрать два ваших штрафа? В первую очередь – 10-минутную дисциплинарную санкцию в середине второго периода.

– Я не согласен с этим решением. Хочу спросить: когда в ответ на простой вопрос судья подъезжает к тебе и говорит нечто неприемлемое, почему его не отправляют в бокс и не штрафуют?

Я подъехал к судье, сказал, что надо поменять клюшку – она у меня сломана. В ответ услышал слова, которые нельзя говорить для публикации. И был удален на 10 минут. Я этого не понимаю. Что тут еще можно сказать? Все мы люди, всегда кто-то бывает неправ. Будем готовиться к следующим играм.

– Выходит, арбитр сказал вам что-то нецензурное?

– Я уже все сказал по этому поводу.