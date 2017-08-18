Андрей Марков: "Надо еще доказать, что я готов выступать за сборную России"

Защитник "Ак Барса" Андрей Марков в интервью "СЭ" отметил, что ему не гарантировано место в сборной России на Олимпиаде-2018. По словам игрока, сейчас все его мысли в связаны с регулярным чемпионатом.

– Кубок Гагарина-то держали в уме, когда переходили? Или только Олимпиаду?

– Рано говорить об Олимпиаде. Надо еще доказать своей игрой, что я готов выступать за сборную. Поэтому сейчас у меня все мысли только о чемпионате. И понятно, что хотелось бы выиграть Кубок Гагарина. Конкуренция большая, точно будет нелегко, но все предпосылки к победе у "Ак Барса" есть.

– Обратило на себя внимание, насколько вы комфортно и уверенно себя чувствуете на льду, при том что сезон в НХЛ стартует только через полтора месяца. Это говорит об уровне КХЛ?

– Не знаю, о чем это говорит. Есть еще, что можно подправить в моей игре. Когда я приехал в Казань – команда уехала в Нижний Новгород, и у меня не было такой возможности – тренироваться с ребятами. А их еще надо почувствовать, почувствовать размер площадки. Где правильно подкатиться, например. Такая хоккейная деталь, которая играет большую роль. Так что рано говорить о комфорте. Если говорить конкретно о широком льду – чуть-чуть непривычен он. Но в этом нет ничего страшного. Я много играл на таких, знал ведь, куда еду. Подстроюсь, привыкну. Видно, что больше простора у нападающих. Нельзя выбрасываться, нужно держать дистанцию. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Андрея Маркова