Андрей Марков: "Надеюсь, лучшая форма еще впереди"

Защитник "Ак Барса" Андрей Марков после победы над "Ладой" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что ощущал волнение в связи с выходом на лед в качестве капитана. По его словам, казанцы провели хорошую игру, но есть моменты, в которых нужно прибавить.

- Вы впервые вывели "Ак Барс" с капитанской нашивкой. Какие эмоции? - вопрос Маркову.

- Это всегда почетно, почувствовал ответственность, нервничал. Считаю, что мы провели хорошую игру. Но есть моменты, где ее можно улучшить. Будем добавлять.

- Вы продолжили свою результативную серию. Всех интересует вопрос: вы сейчас в лучшей форме или это только начало?

- Физически чувствую себя хорошо. Есть ощущение большой площадки. Нужно время, чтобы привыкнуть - есть нюансы, как подойти поближе, откатиться. Это надо прочувствовать. Надеюсь, лучшая форма еще впереди. Есть над чем работать. Будем стараться улучшать игру.

- "Ак Барс" в начале сезона не играет с топовыми командами. Это помогает лучше вкатиться в сезон?

- Во-первых, не мы составляли календарь. Сейчас все игры напряженные, сами видите. Везде хороший темп. Наверное, плюс в том, что мы начали дома. Можно набраться уверенности, найти свою игру и улучшать свои действия.

- "Ак Барс" пропустил достаточно быстрый гол. Не было ли опасения, что Тимур Билялов начнет излишне нервничать в своем первом матче?

- Да, пропустили быстрый гол, но ничего страшного не произошло. Достаточно быстро включились в игру и начали ее контролировать.