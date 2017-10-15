Андрей Марков: "Герои – те, кто поднимает над головой Кубок"

Защитник "Ак Барса" Андрей Марков после победы над СКА (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что обыграть действующего чемпиона и лидера особенно приятно и заверил, что казанцы постараются добиться успеха и во встрече с "Йокеритом". Игрок обороны подчеркнул, что ему и его партнерам по команде не пришлось специально настраиваться на игру против питерских армейцев.

– Александр Свитов сказал, что команда на вас молится. Как прокомментируете?

– Я же не бог, чтобы на меня молиться. Мы сегодня сыграли хороший матч. Все выложились от начала до конца. Нужно взять этот позитив – впереди у нас еще одна непростая игра против "Йокерита".

– Можно сказать, что СКА отчасти не повезло?

– Играли две хорошие команды. Мы знали, что встречаемся с лидером чемпионата. Даже настраиваться не надо было. Любому приятно обыграть лидеров и чемпионов.

– Впереди "Йокерит", у которого продолжается победная серия. Есть желание остановить и их?

– Надо отдохнуть и готовиться к следующему матчу. Мы знали, что этот выезд будет тяжелым – все соперники очень хорошие. Постараемся отдохнуть и завершить поездку позитивно.

– Игроков "Сочи" после победы над СКА называли героями. Вы чувствуете себя героем?

– Герои те, кто поднимает над головой Кубок весной. Еще только середина чемпионата. Самое интересное впереди. (Сергей ЯРЕМЕНКО)