Андрей Марков: "Еще нужно привыкнуть к площадке и партнерам"

Защитник "Ак Барса" Андрей Марков после матча против рижского "Динамо" (1:3) отметил, что команда сделала много ошибок. По его словам, у казанцев плохо работает большинство.



- Мы сделали много ошибок, было много потерь, - приводит пресс-служба "Динамо" слова Маркова. - Соперник хорошо выстраивался и играл на контратаках. Надо, конечно, забивать, наше большинство должно работать намного лучше. Физически чувствую себя нормально. Конечно, есть над чем работать, нужно привыкнуть к площадке и партнерам. Еще есть время, будем работать.



Немного странно возвратиться домой после 16 лет в НХЛ, но в то же время рад, что буду играть в родной стране перед своими болельщиками. Поэтому нужно стараться делать свою работу хорошо, выкладываться на 100 процентов.