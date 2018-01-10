Андрей Марков: "Девушки на тренерской скамейке добавят популярности Матчу звезд"

Защитник "Ак Барса" и капитан сборной дивизиона Харламова Андрей Марков в интервью официальному сайту КХЛ подчеркнул, что перед началом сезона не думал об участии в Матче звезд лиги.

Ассистентками наставников команд будут телеведущие Наталья Кларк, Дарья Миронова, Софья Гудим и Мария Басс. Ранее стало известно, что работать на Матче звезд отказались Олег Знарок,Зинэтула Билялетдинов и Эркка Вестерлунд.

– Ваш переход в "Ак Барс" стал одной из главных трансферных новостей межсезонья. Были ли у вас ожидания, что и на Матч звезд вас непременно позовут? – вопрос Маркову.

– Перед сезоном ставится главная задача – помочь своей команде выступить как можно лучше в чемпионате. Вряд ли тогда задумывался о Матче звезд. Но потом, когда началось голосование болельщиков, конечно, такая мысль пришла. То, что именно они выбрали меня, приятно вдвойне.

– Новшество этого Матча звезд – девушки на тренерской скамье. Как оцените его?

– Мы уже привыкли видеть, что девушек становится все больше не только на спортивном телевидении. Они хорошо разбираются и в других областях. В политике, например. Но то, что их присутствие добавит популярности Матчу звезд – совершенно точно.

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