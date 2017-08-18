Андрей Марков: "Были мысли вернуться в "Динамо", но все ведь знают, что происходит с клубом"

Защитник "Ак Барса" Андрей Марков в интервью "СЭ" отметил, что вариант с Казанью возник у него очень быстро. По его словам, определяющим фактором было то, что появилась возможность снова поработать с тренером Зинэтулой Билялетдиновым.

– Учитывая вашу лояльность "Монреалю", когда вы объявили о возвращении, не назвав клуб, в голове сразу всплыло "Динамо".

– Были такие мысли – вернуться в "Динамо". Но все ведь знают, что сейчас происходит с клубом. А в "Ак Барсе" появилась возможность снова поработать с Зинэтулой Билялетдиновым. И я этому рад. С нетерпением жду чемпионата.

– Фактор Билялетдинова перевешивал какие-то другие?

– Когда разговаривал с агентом – попросил узнать о возможности перейти в "Ак Барс". И все сложилось настолько быстро, что даже стало сюрпризом для меня. Я ведь знаю, что Зинэтула Хайдарович всегда ставил, ставит и будет ставить перед собой самые высокие цели, а мне это подходит. Будем работать. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Андрея Маркова