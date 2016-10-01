Андрей Макаров: "Стараюсь привыкнуть к русско-китайскому хоккею"

Вратарь "Куньлуня" Андрей Макаров после победы над "Спартаком" (1:0) отметил, что спокойно относится к длительным перелетам. Также он рассказал, что помогает ему хорошо восстанавливаться после игр.
– Похоже, для вас встреча со "Спартаком" была принципиальной.
– Для меня все матчи принципиальные. Я во всех стараюсь выкладываться по максимуму.
– Но ведь "Спартак" вас обменял. Не было обидно?
– Это часть моей карьеры. В "Куньлуни" я все-таки играю, а в "Спартаке" еще неизвестно, выходил бы на площадку или нет. Поэтому сегодня нужно было выигрывать по любому.
– Вы совершили, кажется, сорок восемь сейвов за игру.
– Да? Я даже не считал.
– То есть для вас такие игры в порядке вещей?
– Стараюсь привыкать к русскому хоккею.
– Или к китайскому?
– К русско-китайскому (улыбается)
– Вашей команде в каждом матче соперники наносят большое количество бросков. Не устаете?
– Стараюсь не думать об этом и восстанавливаться. Помогает хороший сон и еда. Пока я много играю и здесь очень важно восстановить силы.
– Иголки вам не ставят?
– Нет. Пока не ставили. А зачем?
– А к длительным перелетам уже привыкли?
– Да. А куда без этого? Все к нам летают, и мы летаем. Ничего страшного в этом нет. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)