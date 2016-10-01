Андрей Макаров: "Стараюсь привыкнуть к русско-китайскому хоккею"

Вратарь "Куньлуня" Андрей Макаров после победы над "Спартаком" (1:0) отметил, что спокойно относится к длительным перелетам. Также он рассказал, что помогает ему хорошо восстанавливаться после игр.

– Похоже, для вас встреча со "Спартаком" была принципиальной.

– Для меня все матчи принципиальные. Я во всех стараюсь выкладываться по максимуму.

– Но ведь "Спартак" вас обменял. Не было обидно?

– Это часть моей карьеры. В "Куньлуни" я все-таки играю, а в "Спартаке" еще неизвестно, выходил бы на площадку или нет. Поэтому сегодня нужно было выигрывать по любому.

– Вы совершили, кажется, сорок восемь сейвов за игру.

– Да? Я даже не считал.

– То есть для вас такие игры в порядке вещей?

– Стараюсь привыкать к русскому хоккею.

– Или к китайскому?

– К русско-китайскому (улыбается)

– Вашей команде в каждом матче соперники наносят большое количество бросков. Не устаете?

– Стараюсь не думать об этом и восстанавливаться. Помогает хороший сон и еда. Пока я много играю и здесь очень важно восстановить силы.

– Иголки вам не ставят?

– Нет. Пока не ставили. А зачем?

– А к длительным перелетам уже привыкли?

– Да. А куда без этого? Все к нам летают, и мы летаем. Ничего страшного в этом нет. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)