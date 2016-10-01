Андрей Макаров: "Китайцы – очень усердные ребята"

Вратарь "Куньлуня" Андрей Макаров после победы над "Спартаком" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ признался, что в Китае почти никто не говорит по-английски. Также голкипер выразил надежду на то, что со временем игры команды будут привлекать больше внимания болельщиков у себя на родине.

– Что-то необычное в Китае встречали?

– Там почти не говорят по-английски.

– А как вы общаетесь?

– Таксисту, например, приходятся на карте показывать пальцем.

– Сами выучили какие-то китайские слова или фразы?

– Знаю только какие-то элементарные: "спасибо" и "привет".

– А есть задача выучить китайский язык или в этом нет необходимости?

– Да нет. У нас команда русско-английская. В раздевалке в основном говорим на английском. Большинство китайцев более-менее хорошо говорят по-английски. Два, правда, похуже, хотя и понимают что-то. Они учат язык.

– Во вратарской бригаде тоже есть местный китайский хоккеист. Как вы с ним работаете? Взяли шефство?

– Он трудится. Старается прибавлять с каждым днем. Вообще китайцы – очень усердные ребята.

– Для Китая "Куньлунь" – новый проект. Есть какой-то эффект от этого, учитывая, что пока на трибуны ходит мало народу?

– Конечно. Китайцы только первый раз увидели хоккей, и я думаю, что со временем на игры будет ходить больше людей. По крайней мере, я на это надеюсь.

– Сами не собираетесь возвращаться в "Спартак"?

– Пока не зовут. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)