Андрей Макаров будет выступать в шлеме с изображением Джокера

Вратарь "Нефтехимика" Андрей Макаров представил новый шлем. Он также рассказал, откуда появилась идея изобразить на нем Джокера.
– Эта идея у меня появилась еще когда я играл в США, – приводит пресс-служба клуба слова Макарова. – Мне очень понравился Хит Леджер в роли Джокера в фильме "Темный рыцарь". Напомню, что Леджер скончался еще до премьеры фильма. Он мне запомнился хорошим актером, поэтому решил изобразить его. Не смущает ли меня, что Джокер отрицательный персонаж? Нисколько.
Андрей Макаров рассказал нам как появилась идея дизайна шлема с Джокером https://t.co/VPdC39mFVR pic.twitter.com/D8px8rwHCb– ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 22 июня 2017 г.