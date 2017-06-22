Андрей Макаров будет выступать в шлеме с изображением Джокера

Вратарь "Нефтехимика" Андрей Макаров представил новый шлем. Он также рассказал, откуда появилась идея изобразить на нем Джокера.

– Эта идея у меня появилась еще когда я играл в США, – приводит пресс-служба клуба слова Макарова. – Мне очень понравился Хит Леджер в роли Джокера в фильме "Темный рыцарь". Напомню, что Леджер скончался еще до премьеры фильма. Он мне запомнился хорошим актером, поэтому решил изобразить его. Не смущает ли меня, что Джокер отрицательный персонаж? Нисколько.