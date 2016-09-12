Андрей Локтионов: "Не помню, когда "Локомотив" побеждал, совершив так мало бросков"

Нападающий "Локомотива" Андрей Локтионов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ак Барсом" (2:0) посетовал на маленькое количество бросков по воротам. Форвард, ставший автором одной из заброшенных шайб, не помнит, когда ярославцы побеждали, совершив так мало бросков.

- Очень мало бросали по воротам, - приводит "Р-Спорт" слова Локтионова. - 13 бросков - это плачевная статистика. Не помню, когда мы в последний раз выигрывали с таким количеством бросков. Наш стиль - аккуратная игра. Больше мы встречаем соперника, чем играем с шайбой. Но у нас такая система - больше оборонительная, чем атакующая.

Мой гол? Получилось так, что передачу было не сделать, пришлось убирать шайбу на неудобную руку и бросать в ближний угол. Хорошо попал.