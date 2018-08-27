Андрей Локтионов: "Надеюсь, когда-нибудь увижу, что игроки КХЛ не будут жить на базе"

Нападающий "Локомотива" Андрей Локтионов в интервью "СЭ" отметил, что его удивляет, когда игроки в КХЛ вынуждены жить на базе клуба.

– Вы теперь играете в России. Есть что-то, к чему в нашем хоккее так и не привыкли?

– База. Говорят, что только в Магнитогорске хоккеисты не заселяются на базу и приезжают к игре. А везде надо ночевать за день до матча в отеле. Я не против, если честно. Но игрока должен быть выбор. Удобно ему в отеле – пусть заселяется. Неудобно – пусть будет дома. Но у нас все время боятся каких-то странных вещей.

– А если напьетесь перед игрой!

– Вот-вот. Но эти времена давно прошли, когда хоккеисты старались напиться при первом выходном. Нет уже такого давно. Да и заселение в отель не помешает нарушить режим, если уж хочется. Надеюсь, что когда-нибудь я увижу, что у игроков не будет обязательной базы. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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