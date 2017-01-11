Андрей Кузьменко: "Вратарь "Кузни" творил чудеса"

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко, забросивший вторую шайбу в ворота новокузнецкого "Металлурга" в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:0) подчеркнул, что команда провела не самую лучшую встречу. Также Кузьменко похвалил вратаря соперника Владислава Подъяпольского, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Почему матч получился таким тяжелым для вашей команды? Недонастроились на аутсайдера?

– Сегодня был не наш день. Вратарь у них творил чудеса, спасал с ленточки, ловушкой, головой…

– У вас вообще тяжелее получаются матчи с командами типа "Амура", рижского "Динамо", то есть аутсайдерами, чем со СКА и московским "Динамо". Почему?

– СКА и московское "Динамо" – это, прежде всего, дерби. На такие матчи мы выходим заряженные, а сегодня что-то не получилось. В принципе для нас не имеет значения, против кого играть, СКА или "Амура". Да, встречи с питерским клубом более принципиальные, а так разницы нет.

– Вы у Ильи Сорокина не интересовались, что у них там за аномалия в Новокузнецке с вратарями?

– Нет, не поинтересовался. Но оттуда действительно столько вратарей пришло, и все играют на очень высоком уровне.

- В первом периоде показалось, что у вас была такая проблема, как постоянные положения вне игры. Не хватало концентрации?

- Может быть, где-то действительно не хватало концентрации в маленьких деталях, кто-то не туда отдал пас, шайба подскочила. Как я уже говорил, это просто был не наш день.

- Ваша команда вновь в гонке со СКА. Для вас имеет значение первое место, и в курсе ли вы, как питерцы сыграли с "Авангардом"?

- Нет, не знаю. СКА выиграл?

- Да.

- На самом деле, для нас сейчас не имеет значения, выиграем мы регулярный чемпионат или нет. Главное начнется в плей-офф. Нужно брать кубок.