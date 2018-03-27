Андрей Кузьменко: "В ворота СКА пока не забивал. Значит, пора"

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко – о возвращении в строй Андрея Светлакова и ожиданиях от финально серии Западной конференции КХЛ со СКА. Первый матч серии пройдет в Санкт-Петербурге 29 марта.

– Рады возвращению Светлакова?

– Честно, да. Много лет с ним играю. Теперь меня поставили с ним, а то раньше многих партнеров меняли. Надеюсь, еще Костя Окулов​ вернется в строй.

– Как вам с Петровым играть?

– Со всеми выходить приятно. Это плей-офф, ты играешь, с кем ставят.

– Вы отрабатывали переправления шайбы с лета. Собираетесь так забивать?

– Уже три гола так забил, значит надо работать над этим компонентом.

– Коскинен​ теперь будет готов.

– Он всегда готов – вратарь хороший.

– Сколько ему забили?

– СКА не забивал. Значит пора.

– Большой перерыв между сериями помогает?

– Очень хорошо, когда игры идут через день, и ты не выбиваешься из ритма. Когда отдыхаешь 3-5 дней, выбиваешься из ритма. Тяжело в первых сменах. Ты хочешь помочь команде, глаза горят, но не всегда получается, что нужно.

– Принципиально начинать в гостях в заполненном "Ледовом"?

– Не имеет значения, где начинать серию. Заполненные трибуны? В Хельсинки было еще больше народу. Когда зрители приходит, для меня интереснее играть. Больше накал и эмоции. (Евгений БЕЛОУСОВ)