Андрей Кузьменко: "В ворота СКА пока не забивал. Значит, пора"

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко – о возвращении в строй Андрея Светлакова и ожиданиях от финально серии Западной конференции КХЛ со СКА. Первый матч серии пройдет в Санкт-Петербурге 29 марта.
– Рады возвращению Светлакова?
– Честно, да. Много лет с ним играю. Теперь меня поставили с ним, а то раньше многих партнеров меняли. Надеюсь, еще Костя Окулов вернется в строй.
– Как вам с Петровым играть?
– Со всеми выходить приятно. Это плей-офф, ты играешь, с кем ставят.
– Вы отрабатывали переправления шайбы с лета. Собираетесь так забивать?
– Уже три гола так забил, значит надо работать над этим компонентом.
– Коскинен теперь будет готов.
– Он всегда готов – вратарь хороший.
– Сколько ему забили?
– СКА не забивал. Значит пора.
– Большой перерыв между сериями помогает?
– Очень хорошо, когда игры идут через день, и ты не выбиваешься из ритма. Когда отдыхаешь 3-5 дней, выбиваешься из ритма. Тяжело в первых сменах. Ты хочешь помочь команде, глаза горят, но не всегда получается, что нужно.
– Принципиально начинать в гостях в заполненном "Ледовом"?
– Не имеет значения, где начинать серию. Заполненные трибуны? В Хельсинки было еще больше народу. Когда зрители приходит, для меня интереснее играть. Больше накал и эмоции. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Форвард @hccska Андрей Кузьменко - о голе @jokerithc и настрое на @hcSKA pic.twitter.com/ZdUuLnoF2K– Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 27 марта 2018 г.
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