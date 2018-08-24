Андрей Кузьменко: "Скучаю ли по Никитину? Следующий вопрос"

Нападающий СКА Андрей Кузьменко заявил, что взял бы в свою новую команду двух игроков ЦСКА. В начале августа московская команда обменяла 22-летнего россиянина в питерскую на Сергея Калинина.

– Скучаете по Никитину (главному тренеру ЦСКА. – Прим. "СЭ")?

– Следующий вопрос.

– Как вам в СКА? Свободнее, чем было в ЦСКА?

– Я не хочу сравнивать. Сейчас все отлично, все здорово. Мне в СКА очень нравится.

– Если бы у вас была возможность взять с собой одного игрока ЦСКА, кто бы это был?

– Я бы взял двоих.

– И кого?

– Пусть это останется секретом.

– Светлаков и Окулов?

– Да. (Игорь ЕРОНКО)​

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