Андрей Кузьменко: "Скучаю ли по Никитину? Следующий вопрос"

Нападающий СКА Андрей Кузьменко заявил, что взял бы в свою новую команду двух игроков ЦСКА. В начале августа московская команда обменяла 22-летнего россиянина в питерскую на Сергея Калинина.
– Скучаете по Никитину (главному тренеру ЦСКА. – Прим. "СЭ")?
– Следующий вопрос.
– Как вам в СКА? Свободнее, чем было в ЦСКА?
– Я не хочу сравнивать. Сейчас все отлично, все здорово. Мне в СКА очень нравится.
– Если бы у вас была возможность взять с собой одного игрока ЦСКА, кто бы это был?
– Я бы взял двоих.
– И кого?
– Пусть это останется секретом.
– Да. (Игорь ЕРОНКО)
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