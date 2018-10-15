Андрей Кузьменко: "С нетерпением жду матча с ЦСКА"

Нападающий СКА Андрей Кузьменко поделился впечатлениями от победы над "Спартаком" (3:2 ОТ), отметив, что очень ждет матча против своей бывшей команды, который состоится в воскресенье.

– Что не получалось в матче со "Спартаком"?

– Забить у нас не получалось. Они забили два таких обидных для нас гола – где-то с рикошетом, где-то нам не повезло. Так-то весь матч играли неплохо, но "Спартак" грамотно оборонялся. Хорошо, что Патрик забил важный для нас гол, сравняв счет. И Наиль молодец, забил в овертайме.

– Почему СКА со "Спартаком" лучше играет в гостях, чем дома?

– Мне кажется, это дело случая. Нет такого, что мы в гостях играем лучше, чем дома. Вот соперники – они по-другому играют. В гостях с нами – больше в откат. И нам приходится взламывать оборону.

– У вас снова было очень много моментов, как и в предыдущих матчах. Когда вы все-таки забьете?

– Хороший вопрос. Если б знал – ответил бы. Уже начинаю переживать по этому поводу. Сколько матчей… Хочется приносить пользу команде, но пока не получается. Моментов очень много мне ребята создают. Осталось только попасть в ворота и забить.

– Матча с ЦСКА ждете с нетерпением?

– Лукавить не буду – да.

– Хочется забить ЦСКА?

– Хочется просто забить. Не важно, кому. (Игорь Еронко)