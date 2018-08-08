Андрей Кузьменко: "Об обмене в СКА узнал в перерыве. Но разговоры ходили давно"

Нападающий Андрей Кузьменко прокомментировал свой обмен из ЦСКА в СКА на форварда Сергея Калинина.

- Когда узнали о переходе в СКА?

- В перерыве. Сказали ребята в команде. Я об этом знал, неделю ходили разговоры. Что сделать. Хоккей – это бизнес. Как клуб скажет, так я и делаю.

- Как игралось в хоккей после этой новости?

- Честно? Очень тяжело. Постоянно лезут мысли о будущем. Было тяжело в том плане, что была неизвестность. Состоится ли переход или нет. Но сейчас все в прошлом. Надо доказывать в новой команде, что я достоин места в основе. Будет интересно.

- Вы сами не знакомы с Калининым?

- Нет, лично не знаком.

- Чего ждете в новом клубе? Может, что будет больше доверия?

- Чтобы было доверие, нужно доказывать свою состоятельность. Конечно, я надеюсь, что в СКА у меня будет больше игрового времени, и что буду прибавлять с каждым сезоном. Сейчас я вернусь в Москву и присоединюсь к новой команде уже на сборе в Финляндии.

- Наверное, попасть в сборную у вас теперь будет больше шансов?

- Конечно, хочется играть в главной команде страны. Но повторюсь, надо доказывать. Никто меня не возьмет в сборную просто так.

- Вашего партнера Светлакова нельзя взять с собой?

- Нет. Но, надеюсь, в сборной будем пересекаться. (Игорь ЕРОНКО)