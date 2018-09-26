Андрей Кузьменко: "Не знаю, почему "Сибирь" так сейчас играет. А с "Авангардом" будет битва"

Нападающий СКА Андрей Кузьменко подвел итоги матча с "Сибирью" (5:0) .

- Команда здорово сыграла. Все молодцы. Уже четвертая игра подряд на ноль, - отметил Кузьменко. - Строго играем в обороне, нравится, что не пропускаем, вратари здорово играют - что Шестеркин, что Хелльберг. Следующий матч будет очень интересный, нужно готовиться к нему уже сейчас.

- В моменте с вашим голом, сразу поняли, что его не засчитают?

- Да, опять не попал в пустые ворота. Но ничего - посмотрим, что будет дальше.

- Отсутствие голов давит?

- Конечно, сильно давит. Надеюсь, скоро забью, партнеры в каждой игре моменты создают. Только сегодня четыре стопроцентых было. В такой период надо только работать.

- Футболисты говорят, что нужно забить не по правилам - и тогда попрет. Вы забили не по правилам. Попрет?

- С Омском увидим.

- Вы уже хорошо понимаете друг друга с Барабановым и Прохоркиным?

Здорово получается. Мне очень нравится - у нас хорошее звено. Со всем в команде приятно играть, но с ними особенно. Взаимопонимание нашли, голы идут. Я не забиваю, но главное, чтобы у звена все получалось.

- "Сибирь" действительно так слаба?

- Команда вроде бы сильная. Состав хороший. Не знаю, почему они так играют сейчас. "Сибирь" всегда славилась сильной командой. У них идет черная полоса. Они пройдут ее и начнутся победы.

- Что знаете об "Авангарде"?

- Хорошая команда. Будет битва! Мы собираемся играть на победу. (Игорь Новиков)