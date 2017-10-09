Андрей Кузьменко: "Мотивация на матч с "Локомотивом" приличная - играем против бывшего тренера"

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" заявил, что ярославцы и их новый главный тренер Дмитрий Квартальнов являются серьезными раздражителями армейцев. Три предыдущих сезоне специалист возглавлял столичную команду, трижды приводя ее к победе в "регулярке".

Отметим, что дебют Кузьменко в КХЛ состоялся в 2014 году, когда ЦСКА возглавлял Квартальнов.

- Конечно, мотивация на матч с "Локомотивом" приличная, потому что против нас выходит бывший главный тренер, - цитирует "Р-Спорт" Кузьменко. - Настрой серьезный на эту битву, Ярославль и сам по себе для нас приличный раздражитель, это команда, которую хочется победить. Квартальнов – это тренер, который дал мне шанс в 18 лет играть в КХЛ, и я закрепился. За это доверие всегда ему буду благодарен, это хороший тренер, хороший специалист, и хочется его обыграть сегодня.

Напомним, матч ЦСКА - "Локомотив" состоится сегодня. Начало игры - 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.