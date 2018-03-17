Андрей Кузьменко: "Моментов у ЦСКА было много, но шайба иногда не шла в ворота"

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко после победы над "Йокеритом" (2:0) во втором матче серии плей-офф КХЛ выразил уверенность, что в Хельсинки армейцев ждут две тяжелые игры. Счет в серии стал 2-0. Армейцы продлили победную серию до шести игр.

– Одержана вторая сухая победа. Можно ли сказать, что "Йокерит" не соперник для ЦСКА?

– Нет. Это очень хорошая команда. Игра сегодня была очень тяжелая, но мы справились. В каких-то моментах вручил Сорокин, но мы и сами здорово сыграли в обороне.

– Есть ли задача не пропустить в этой серии?

– Всегда хочется сыграть на ноль и помочь своему вратарь удержать ворота в неприкосновенности.

– Лично вы как вошли в эту серию, ведь вчера не играли?

– Без проблем. Для меня главное – играть.

– Вчера Илья Ковальчук сказал, что не очень хорошо иметь две команды, у которых огромное преимущество над всеми соперниками. Согласны с этим?

– У нас хорошая команда, но другие не намного слабее. Уверен, что у нас в Хельсинки будет два трудных матча.

– Казалось, что сегодня шайба просто не шла в ворота. Хотелось больше забить?

– Конечно. Моментов было много, и шайба действительно иногда не шла в ворота. Ничего страшного. Главное, чтобы в Финляндии она туда заходила. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)