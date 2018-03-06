Андрей Кузьменко: "Хочется, чтобы на матчи ЦСКА приходило побольше людей"

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко перед третьим матчем серии первого раунда плей-офф со "Спартаком" похвалил игру вратаря соперника Никиты Беспалова. Встреча между двумя столичными командами состоится завтра, начало – в 19.30 по московскому времени. Напомним, что армейцы ведут в серии – 2:0.

– За три-четыре года я только два матча сыграл в плей-офф и для меня пока все ново, – рассказал Кузьменко.

– Судя по счету серии со "Спартаком", первый матч дался легче?

– Во второй встрече вратарь соперника хорошо сыграл. Тащил трудные шайбы. Здорово провел матч. В первой игре реализация у нас была лучше, а вот во второй она не пошла. Тут вопрос не к вратарю "Спартака", а к нам. Нужно было где-то точнее бросить, где-то отдать, сыграть хладнокровнее. Хорошо, что все-таки выжали победу.

– Соперник пока не смог забросить ни одной шайбы. Могут ли у ЦСКА возникнуть какие-то проблемы в следующих матчах?

– Если будем играть также хорошо в обороне и атаке, без грубых ошибок, то, надеюсь, эта серия закончится положительно для нас. С настроем тоже не должно быть проблем. Все-таки это дерби, играть в котором большое удовольствие.

– Вчера на игре болельщиков было не много – три с половиной тысячи. Наверное, на такие матчи должно приходить больше народу?

– Хочется, чтобы побольше людей собиралось. Призываю их приходить и поддерживать нас. Мы ведь играем ради болельщиков, чтобы они радовались, улыбались нашим победам.

– Как себя чувствуете в той связке, в которой играете?

– Я с восемнадцати лет в ЦСКА и тут нет определенных связок. Мне удобно играть с любыми партнерами. В этой команде со всеми выходить на площадку приятно и комфортно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)