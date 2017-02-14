Андрей Кузьменко: "ЦСКА стало приятно после новости о том, что "Спартак" выигрывает в Питере"

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко после матча регулярного первенства КХЛ против "Сочи" (4:3) отметил, что за время паузы хоккеисты соскучились по хоккею. Хоккеист подчеркнул, что команда хочет выиграть как регулярное первенство, так и плей-офф.

– Сегодня мне повезло забросить две шайбы, – сказал Кузьменко. – Спасибо ребятам, что хорошо отдавали передачи.

– В моменте со второй заброшенной вами шайбой не было желания отдать пас?

– Нет. Решил, что сам брошу. Теперь у меня первый дубль.

– Как отреагировали на объявление о том, что "Спартак" в Питере выигрывает в вашего конкурента СКА?

– Было приятно. Мы все максималисты, хотим выиграть регулярку. А потом добиться победы в плей-офф.

– Вас не смущает, что победитель регулярного чемпионата ни разу не выигрывал плей-офф? Вы сами уже два раза так обожглись.

– Никто не берет это в голову. Считаю, что мы можем и регулярку выиграть и Кубок Гагарина взять. У нас был тяжелый сбор, и в первом периоде пришлось трудно, но во втором и третьем ноги разбежались. А вообще, мы две недели не играли из-за паузы в чемпионате и это много. Уже соскучились по хоккею.

– Как дела у Светлакова, получившего травму в сборной?

– К плей-офф должен оклематься. (Елена ГРИГОРЕВСКАЯ)