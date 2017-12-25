23:00 25 декабря | Хоккей — КХЛ

Андрей Кузьменко: "ЦСКА немного не хватает сил и везения"


Нападающий ЦСКА  Андрей Кузьменко после победы над "Динамо" (3:2Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ похвалил своих партнеров за то, что проявили характер. По его словам, армейцам не хватает сил из-за большого количества игр.

- После перерыва за исключением первого матча, ЦСКА играет с напрягами. Сегодня дело дошло до буллитов. Что происходит с командой?

- Многие ребята были в сборных, а там проводились трудные матчи, что в Олимпийской, что в первой. Не хватает сил. Немного не везет - пропускаем непонятные шайбы. Сегодня, слава богу, переломили за счет характера. Оказались чуточку сильнее.

- Можно ли сказать, что у ЦСКА наступил спад?

- Нет такого. Все команды играют в таком состоянии из-за графика и это тяжело. Все в одинаковых условиях.

- Команде была нужна только победа. Не было мысли, что надо идти с шашками наголо?

- Нет, но надо было побеждать, потому что для команды такого ранга, как ЦСКА два поражения подряд - это очень плохо. А три поражения - никуда не годится.

- В конце матча произошло удаление и игроки ЦСКА с ним не были согласны.

- Мы всегда не согласны, когда нас удаляют.

- Довольны победой по буллитам, учитывая, что у "Динамо" была возможность и выиграть?

- Послед двух поражений, какая никакая победа. Ребята молодцы, проявили характер. Было очень сложно, но все получилось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы других СМИ
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