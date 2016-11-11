Андрей Кутейкин: "Проблем с адаптацией в "Динамо" у меня не было"

Защитник "Динамо" Андрей Кутейкин после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Северсталью" (2:1 ОТ) рассказал, что его команда выплеснула много эмоций в игре со СКА. По словам игрока, матч с череповецкой командой дался динамовцам непросто.

– Какое впечатление оставил матч?

– Приятно, что команда выиграла. Это самое главное для нас. "Северсталь" – игровая команда и нам было с ними тяжело. Возможно, много эмоций выплеснули в игре со СКА, в схватке с принципиальным соперником. Выглядели неплохо, где-то чуть-чуть не повезло. В общем, есть, над чем работать.

– Расскажите об обмене из "Авангарда".

– После Омска в "Динамо" у меня все в порядке, но об обмене я не хочу говорить. Меня здесь все устраивает. Самое главное, что в команде ставятся высокие задачи. Я здесь знаю многих ребят и проблем с адаптацией не было.

– Вы забросили первую шайбу за "Динамо"? Как забивали?

– Меня хорошо вывели. Первый раз не попал, а во второй получилось.(Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)