Андрей Кутейкин: "Приятно обыграть "Динамо", чего греха таить"

Защитник "Спартака" Андрей Кутейкин заявил, что матч регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо" (4:2) носил для него принципиальный характер. Игрок защищал цвета "Динамо" на протяжении двух предыдуших сезонов, в игре ему удалось забросить красивую шайбу от красной линии.

- Старался бросить так, чтобы шайба в полете ударилась о лед – всегда неудобно вратарю, когда отскакивает она, - цитирует "РИА Новости" Кутейкина. - Бросал не в сторону, а именно по воротам. Думаю, дело не во вратаре "Динамо" - в такой ситуации любому вратарю будет неудобно. Тренеры, конечно, хвалят за такие голы. Был дополнительный настрой на "Динамо", приятно их обыграть, чего греха таить.

Трансляция матча "Спартак" - "Динамо"