Андрей Коваленко: "Встреча игроков "Спартака" с фанатами не входит в компетенцию профсоюза КХЛ"

Руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко заявил, что организация не будет рассматривать вопрос о применении санкций к болельщикам "Спартака" по итогам их встречи с хоккеистами столичной команды, так как это не входит в компетенцию организации. Фанаты красно-белых в грубой форме пообщались с игроками своей команды и попытались мотивировать хоккеистов на дерби с ЦСКА, которое состоится сегодня.

– Профсоюз не может применить никаких санкций к болельщикам, – цитирует ТАСС Коваленко. – От клуба зависит, пускать болельщиков в раздевалку или нет, запретить мы им не можем.

Агрессивно настроенным фанатам не место в хоккее и спорте в целом, если они гордятся, что бьются стенка на стенку за цвета клубов, это их право, но грязь в хоккей приносить не надо. Если болельщик матом обращается к игрокам и позволяет разговаривать себе с ними таким тоном, то какой он болельщик? Да, они проиграли восемь матчей, но это спорт.