Андрей Коваленко: "Сочи" и "Адмирал" составили графики погашения задолженностей перед хоккеистами"

"Сочи" намерен погасить задолженности по премиальным игрокам до конца октября. В середине сентября КХЛ сняла с "Сочи" и "Адмирала" запрет на трансферную деятельность, введенный в начале месяца.

– "Сочи" и "Адмирал" составили графики погашения задолженностей, согласованные с хоккеистами, и доставили их в лигу, – приводит ТАСС слова главы профсоюза игроков Андрея Коваленко. – Я разговаривал с гендиректором "Сочи", который сказал, что до конца октября долги должны быть закрыты. Разговор был еще в августе на турнире в Питере. С "Адмиралом" я также обсуждал этот вопрос в начале сентября во Владивостоке – пока они все выполняют, претензий нет. Если графики будут нарушаться, то мы, как говорится, будем звонить в колокола. Сейчас пока смысла поднимать вопрос нет.