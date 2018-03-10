Андрей Коваленко: "Надеюсь, что хоккейное сообщество меня поддержит"

Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко в интервью "СЭ" рассказал, что будет делать дальше после драки с судьей Владиславом Киселевым на турнире ветеранов в Подмосковье. По его словам, завтра он собирается первым делом принести извинения.

– Что будете делать дальше?

– Завтра приеду на турнир, первым делом подойду к Киселеву, скажу: "Извини, я был не прав". Опять же – если меня к нему пустят. Я ведь адекватный человек. Да, вспылил, да, адреналин зашкалил, но у каждого хоккеиста такое бывает. Очень надеюсь, что хоккейное сообщество меня поддержит – и злые языки не перекинут все на другую сторону. (Михаил ЗИСЛИС)

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