Андрей Коваленко: "Надеюсь, что хоккейное сообщество меня поддержит"

Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко в интервью "СЭ" рассказал, что будет делать дальше после драки с судьей Владиславом Киселевым на турнире ветеранов в Подмосковье. По его словам, завтра он собирается первым делом принести извинения.
– Что будете делать дальше?
– Завтра приеду на турнир, первым делом подойду к Киселеву, скажу: "Извини, я был не прав". Опять же – если меня к нему пустят. Я ведь адекватный человек. Да, вспылил, да, адреналин зашкалил, но у каждого хоккеиста такое бывает. Очень надеюсь, что хоккейное сообщество меня поддержит – и злые языки не перекинут все на другую сторону. (Михаил ЗИСЛИС)
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Ботаникум
Очередной зарвавшийся ХОХОЛ возомнил себя "царём горы"!!!
09:42
Кaраcик
Теперь твой спорт - домино.
08:29
Есть мнение...
Если нервишки шалят - лечись. И коньки на гвоздь повесь.
07:48
Flo
Своих не сдаем, не переживай.
04:27
igogohruhru
Рребята! Понять и прростить.
04:26
Основной
Под руководством одного старикана страна становится все более невменяемой...
03:57
Был я тут
Будет крайнее разочарование, если действительно тебя поддержит. Было из Газпрома нельзя допускать к спорту.
03:37