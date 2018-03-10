03:25 | Хоккей — КХЛ

Андрей Коваленко: "Надеюсь, что хоккейное сообщество меня поддержит"

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Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко в интервью "СЭ" рассказал, что будет делать дальше после драки с судьей Владиславом Киселевым на турнире ветеранов в Подмосковье. По его словам, завтра он собирается первым делом принести извинения.

– Что будете делать дальше?

– Завтра приеду на турнир, первым делом подойду к Киселеву, скажу: "Извини, я был не прав". Опять же – если меня к нему пустят. Я ведь адекватный человек. Да, вспылил, да, адреналин зашкалил, но у каждого хоккеиста такое бывает. Очень надеюсь, что хоккейное сообщество меня поддержит – и злые языки не перекинут все на другую сторону. (Михаил ЗИСЛИС)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Ботаникум

Очередной зарвавшийся ХОХОЛ возомнил себя "царём горы"!!!

09:42

Кaраcик

Теперь твой спорт - домино.

08:29

Есть мнение...

Если нервишки шалят - лечись. И коньки на гвоздь повесь.

07:48

Flo

Своих не сдаем, не переживай.

04:27

igogohruhru

Рребята! Понять и прростить.

04:26

Основной

Под руководством одного старикана страна становится все более невменяемой...

03:57

Был я тут

Будет крайнее разочарование, если действительно тебя поддержит. Было из Газпрома нельзя допускать к спорту.

03:37

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