Андрей Коваленко: "Игроки "Динамо" станут НСА? Без комментариев"

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко отказался комментировать информацию "СЭ" о возможном получении статуса неограниченно свободных агентов (НСА) игроками московского "Динамо".

– Игроки "Динамо" станут НСА 1 июля? Не буду комментировать эту информацию, – заявил Коваленко. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что у предыдущего руководства столичной команды остались долги по зарплате перед игроками, которые составляют несколько сотен миллионов рублей.

С 1 июля хоккеисты "Динамо" получат статус неограниченно свободных агентов //

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