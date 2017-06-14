18:23 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Коваленко: "Долги "Динамо"? Вернусь из отпуска – разберемся"

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Председатель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что московское "Динамо" планирует отказаться от погашения долгов перед хоккеистами столичного клуба.

– Без комментариев. Я нахожусь в отпуске. Через неделю вернусь – разберемся, – заявил Коваленко. (Евгений БЕЛОУСОВ)

"Динамо" из Балашихи не примет участия в следующем сезоне ВХЛ //
Московское "Динамо" примет участие в чемпионате КХЛ-2017/18 // 
Обзор дня: падение Сафронова

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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oze11

ушатался, ага

19:11

knyaz boltconskiy

Отдыхай.Главное ,у тебя чтобы все нормально было.

18:32