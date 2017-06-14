Андрей Коваленко: "Долги "Динамо"? Вернусь из отпуска – разберемся"

Председатель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что московское "Динамо" планирует отказаться от погашения долгов перед хоккеистами столичного клуба.

– Без комментариев. Я нахожусь в отпуске. Через неделю вернусь – разберемся, – заявил Коваленко. (Евгений БЕЛОУСОВ)

"Динамо" из Балашихи не примет участия в следующем сезоне ВХЛ //

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