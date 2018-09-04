Андрей Костицын: "Свело мышцу там, где раньше была травма"

Нападающий минского "Динамо" Андрей Костицын после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (0:2) рассказал о своем самочувствии. По его словам, в атаке не хватало остроты.



– Самочувствие? Отлично. Что случилось в третьем периоде? Свело мышцу там, где раньше была травма, – цитирует Костицына официальный сайт "Динамо". – Чего не хватило в атаке? Остроты. Много времени проводили в своей зоне. Тратили на это немало сил, поэтому, наверное, редко доезжали до чужих ворот, хотя тренер просил побыстрее переходить в нападение. В итоге в первых двух периодах игра у нас почти не получалась. Только в третьем стали создавать моменты, следуя тренерской установке.



Предсезонка прошла, мы уже забыли те результаты. Выходим на каждый матч побеждать. Да, сегодня не получилось, но все ребята работают. Надо выполнять установку тренеров и улучшать игру. Действовать собранно один период – так не пойдет.