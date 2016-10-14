02:13 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Кареев: "Спартак" – удобный для меня соперник"

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Голкипер новокузнецкого "Металлурга" Андрей Кареев подчеркнул, что команда не теряет веры в свои силы, а в матче со "Спартаком" смогли заработать нужные три очка. В четверг москвичи потерпели шестое поражение подряд, уступив дома "Кузне" со счетом 2:3.

– Хорошая игра получилась, отлично сыграли в обороне, ребята помогали мне. Возможно, "Спартак" удобная для меня команда, – приводит "Р-Спорт" слова Кареева. – Эмоции положительные, интересно играть против "Спартака", вдвойне приятно играть. Мы верим в свои силы и не теряем этого, сегодня мы заработали нужные три очка, будем стараться дальше побеждать.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161014/1110739126.html

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