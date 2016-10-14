Андрей Кареев: "Спартак" – удобный для меня соперник"

Голкипер новокузнецкого "Металлурга" Андрей Кареев подчеркнул, что команда не теряет веры в свои силы, а в матче со "Спартаком" смогли заработать нужные три очка. В четверг москвичи потерпели шестое поражение подряд, уступив дома "Кузне" со счетом 2:3.

– Хорошая игра получилась, отлично сыграли в обороне, ребята помогали мне. Возможно, "Спартак" удобная для меня команда, – приводит "Р-Спорт" слова Кареева. – Эмоции положительные, интересно играть против "Спартака", вдвойне приятно играть. Мы верим в свои силы и не теряем этого, сегодня мы заработали нужные три очка, будем стараться дальше побеждать.