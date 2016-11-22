Андрей Иванов: "У "Лады" сложное финансовое положение, но мы выходим и играем"

Нападающий "Лады" Андрей Иванов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (3:6) отметил, что финансовые неприятности клуба не влияют на игру команды. Ранее сообщалось, что игроки тольяттинской команды не получали зарплату с сентября. Руководство клуба обещает урегулировать эту ситуацию до Нового года.

- Что тут скажешь, проиграли 3:6. Счет по игре полностью. Причем проиграли в первые 10 минут. У нас уже который матч так получается, что мы забиваем первыми, а потом несколько минут - и пропускаем совершенно необязательные шайбы, из-за своих же ошибок. Что это? Нервы? Я не знаю. Мы можем играть на равных. И сегодня играли во второй половине встречи.

- Много эмоций сегодня было у обоих вратарей "Лады", но их ли вина в пропущенных шайбах?

- Не их, безусловно. Но когда шайба у нас под контролем в своей зоне, мы делаем грубые ошибки, после которых ребята из "Авангарда" просто берут и забивают в пустые ворота. Ребят и их эмоции можно понять. В таких ситуациях они уже просто никак не могут выручить команду. Вот отсюда и эмоции наружу. А они оба сегодня спасали как могли, и я хочу им сказать спасибо за это.

- Появилась информация о сложном финансовом положении в "Ладе". У болельщиков еще есть надежда на этот сезон?

- Есть, конечно. Это просто временный спад. Не бывает, чтобы команда проходила ровно весь чемпионат. До игр с Нижнекамском мы играли с "Магниткой", "Ак Барсом". Как и "Авангард", это топ-команды. И взять с ними очки – это было бы больше везением для нас. Но вот эти две игры с Нижнекамском выбили нас из колеи. Но ничего не потеряно. Нам как воздух нужны пара-тройка удачных игр. И тогда мы сможем вернуться в восьмерку, побороться за нее. И там уже все зависит от нас. Болельщикам могу сказать, что нам нужна их поддержка. Да, бывают неудачи, но без спадов, повторюсь, очень трудно пройти чемпионат. Тем более, у нас не такая длинная скамейка. Играем как можем. А тяжелое финансовое положение не играет здесь никакой роли. Мы обговорили эту ситуацию, объяснились с руководством. Все нормально, мы выходим и играем. (Анна ЛЕВЧЕНКО)