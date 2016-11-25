21:27 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Гаврилов: "Вроде бы гол, все должны радоваться, а я - пить водичку..."

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Вратарь "Салавата Юлаева" Андрей Гаврилов, оказавшийся героем курьезного момента в матче с московским "Динамо", подчеркнул, что впервые оказался в подобной ситуации. Голкипер во время выхода динамовцев "3 в 1" стоял спиной к игровому моменту и спокойно пил воду. Причиной стал спорный гол, забитый Максимом Майоровым, который судьи не сразу засчитали.

- Там одни люди бегут радоваться, вторые бегут в атаку. Я уже выключился из игры, - цитирует официальный сайт "Салавата Юлаева" Гаврилова. - Все видели, что был гол, даже и не знаю, почему судьи не свистнули. Думаю, в наши ворота все равно бы шайбу не засчитали. Но у меня такое в первый раз в карьере (улыбается), когда игра продолжается, а половина хоккеистов не играет. 

- Вы стояли и пили водичку, как вдруг увидели, что соперник атакует. Что почувствовали в тот момент?

- Увидел, что люди с шайбой борются и у меня как будто мир перевернулся. Я не понимал, что происходит! Вроде бы гол, все должны радоваться, а я - спокойно пить водичку, но тут игра продолжается. Больше не знаю, что сказать. Честно, в первый раз такое. 

Дополнительная информация

http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/andrey-gavrilov-khoteli-podarit-prazdnik/

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