Андрей Гаврилов: "В "Салавате" сказали, что нового предложения не будет. На этом и разошлись"

Бывший голкипер "Салавата Юлаева" Андрей Гаврилов в интервью "СЭ" отметил, что не вел переговоры с уфимским клубом о продлении контракта. По его словам, о свое уходе узнал после того, как с поста главного тренера сняли Игоря Захаркина.

– О том, что уфимский клуб не собирается продлевать с вами контракт, стало известно сразу после вылета команды из плей-офф.

– Да, никаких переговоров не было. Мне сказали, что тренерский штаб не остается, а нового предложения не будет. На этом и разошлись.

– Вроде бы у вас была неплохая статистика.

– Но командный результат был не очень. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Андрея Гаврилова