Андрей Гаврилов: "Российских вратарей в Европу не зовут"

Бывший голкипер "Салавата Юлаева" Андрей Гаврилов отметил, что у него нет предложений от новых клубов. По словам вратаря, он мог бы поехать играть в Европу, но россиян туда не зовут.

– Вы понимаете, почему сейчас вы без клуба?

– Пока – вообще нет вариантов. В межсезонье агент говорил о каких-то клубах, но шло время, а ничего не происходило. Если откровенно, не понимаю. Я надеюсь, что в ближайшее время все-таки будут изменения. Идут предсезонные матчи, кто-то кого-то не убедит, и меня пригласят. Но ситуация действительно непростая. Ладно бы я был возрастным. Мне только в ноябре исполняется 30 лет, а для голкипера это оптимальный возраст.

– Вы бы сейчас поехали в Европу?

– Российских вратарей туда особо и не зовут. Ладно бы существовал какой-то коридор. Но наших ребят нет в сильных чемпионатах, а там почему-то не рискуют обращаться к нашей стране. Хотя я скажу, что в высшей лиге полно вратарей, которые бы усилили любой клуб. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Андрея Гаврилова