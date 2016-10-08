Андрей Гаврилов: "Главное – быть готовым психологически"

Вратарь "Салавата Юлаева" Андрей Гаврилов после победы над "Трактором" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что он вошел в игровой ритм. По словам голкипера, он играет по ситуации.

– Надо попроще в своей зоне играть, – отметил Гаврилов. - "Трактор" здорово в давление играл, нам пришлось быстрее решение принимать.

– У вас необычный график выдался: месяц были вторым голкипером, а сейчас уже пять матчей подряд сыграли.

– Тяжело было играть в Новокузнецке после долгой паузы, тем более надо было выходить из нашего пике. Сейчас вошел в ритм, и играть легче стало. Главное – быть готовым психологически.

– Против "Трактора" мы не так акцентированно из ворот выкатывались, нежели в игре в Магнитогорске.

– Играю по сопернику, ситуации. Если я чувствую, что игрок точно будет бросать, как Мозякин или другой кто может забить с любой дистанции, я выкатываюсь. Может быть, у "Трактора" концепция другая.

– Да, сегодня Мозякина или Зарипова не было на льду.

– Пропустить можно от кого угодно. (Вадим АМИНОВ)