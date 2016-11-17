22:41 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Ермаков: "Я был в "Спартаке", теперь в ЦСКА – это рабочие моменты"

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Защитник ЦСКА Андрей Ермаков после победы над "Югрой" (3:1) порадовался первому набранному очку за новую команду. Он добавил, что соперник боролся до последнего.

– Вы сегодня набрали первое очков в составе новой команды. Приятный бонус?

– Конечно, мне приятно. Тренеры доверили место. Должен был позже выходить, но вышел сегодня, и получилось удачно.

– Ваша команда доминировала на площадке, но "Югра" открыла счет в матче, затем ЦСКА его сравнял, и только в третьем периоде вышел вперед.

– "Югра" – вязкая команда, боролась до последнего, хотя у них третья игра на выезде. Но отдали последние силы.

– Не вспоминали в команде ваше спартаковское прошлое?

– Нет. Ничего такого не было. Вперед нас ждут матчи и со "Спартаком", и со СКА. У меня такая работа – играть в хоккей. Получилось так, что я был в "Спартаке", теперь в ЦСКА. Это рабочие моменты. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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